Gazze’de Can Kaybı 53 BİN 655

İSRAİL’İN GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ KATLİAMI CAN KAYBINI ARTIRIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında hayat kayıpları artış göstermeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan bilgiye göre, son 24 saat içinde Gazze’de 82 kişinin hayatını kaybettiği ve 262 bireyin yaralandığı kaydedildi.

CAN KAYBI SAYISI 53 BİN 655

İsrail’in tek taraflı olarak ateşkesi bozduğu 18 Mart tarihinden bugüne kadar toplam ölü sayısının 3,509’a, yaralı sayısının ise 9,909’a yükseldiği belirtildi. 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılardan itibaren yaşanan toplam can kaybının ise 53,655’e, yaralı sayısının ise 121,950’ye eriştiği aktarıldı.

GECEDEN BU YANA 45 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze’deki yetkililerin verdiği bilgilere göre, İsrail’in gece boyunca gerçekleştirdiği saldırılarda en az 45 kişinin hayatını kaybettiği, bu kişiler arasında kadınlar ve 1 haftalık bir bebeğin de bulunduğu ifade edildi.

PAPA’ DAN GAZZE’DE ATEŞKES ÇAĞRISI

Katoliklerin ruhani lideri olan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlediği genel kabul oturumunda, Gazze’ye yeterli insani yardımın ulaştırılması gerektiğini vurguladı ve Filistin topraklarındaki durumu “daha endişe verici ve üzücü” sözleriyle nitelendirdi. Papa, “Gazze Şeridi’ndeki durum endişe ve acı verici. Yeterli insani yardımın girişine izin verilmesi ve çocuklar, yaşlılar ve hastalar tarafından ödenen yürek parçalayıcı bedellerin sona ermesini talep ediyorum” şeklinde açıklamada bulundu. Papa 14. Leo, bu ayın başlarında yaptığı ilk Pazar mesajında, Gazze’de acilen ateşkes çağrısı yapmış, bölgeye insani yardım ulaştırılması ve tüm tutukluların serbest bırakılmasını istemişti.