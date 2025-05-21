Gazze’de Can Kaybı 53 Bin 655

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARI CAN KAYBINI ARTIRIYOR

Gazze Şeridi’ndeki İsrail ordusunun saldırılarında can kaybı sayısı hızla yükseliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saat içinde bölgede 82 can kaybı kayıtlara geçti. Ayrıca, 262 kişinin de yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI RAKAMLARI

İsrail tarafından 18 Mart’ta tek taraflı olarak bozulan ateşkesten bu yana, hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 509’a, yaralı sayısının ise 9 bin 909’a ulaştığı ifade edildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren toplam can kaybı 53 bin 655’e, yaralı sayısı ise 121 bin 950’ye çıktı.

GECE BOYUNCA YAŞANAN KAYIPLAR

Gazze’deki yetkililer, İsrail’in gece boyunca ve gün içinde düzenlediği saldırılarda en az 45 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu kayıplar arasında kadınlar ve 1 haftalık bebek de yer alıyor.

PAPA’DAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlediği ilk genel kabul oturumunda Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması için çağrıda bulundu. Filistin topraklarındaki durumu “daha da endişe verici ve üzücü” olarak tanımlayan Papa, “Gazze Şeridi’ndeki durum endişe ve acı verici. Yeterli insani yardımın girişine izin verilmesi ve yürek parçalayıcı bedeli çocuklar, yaşlılar ve hastalar tarafından ödenen düşmanlıklara son verilmesi yönündeki içten çağrımı yineliyorum” diye konuştu. Ayrıca, bu ayın başlarında yaptığı ilk Pazar mesajında Gazze’de derhal ateşkes çağrısı yapmış ve bölgeye insani yardım ulaştırılması ile tüm rehinelerin serbest bırakılmasını istemişti.