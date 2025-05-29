Gazze’de Can Kaybı 54 Bin 249

İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda masum insanları hedef almayı sürdürüyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden bu saldırılarda, binlerce Filistinli yaşamını yitirdi. Bu bağlamda, Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, İsrail’in devam eden saldırılarında meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalar hakkında son bilgileri paylaştı.

SON 24 SAATTE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte, Gazze’deki hastanelere 67 ölü ve 184 yaralının geldiği belirtildi. Ancak, bu sayıların erişimdeki zorluklar nedeniyle Gazze Şeridi’nin kuzeyini oluşturan Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya’daki hastaneleri kapsamadığı ifade edildi.

ATEŞKESİN BOZULMASI VE SONUÇLARI

İsrail ordusunun 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesi bozmasının ardından 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 986 Filistinli yaşamını yitirdi ve 11 bin 451 kişi yaralandı.

CAN KAYBI 54 BİNİ AŞTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 54 bin 249’a, yaralı sayısının ise 123 bin 492’ye ulaştığı bildirildi. Daha önce ölü olarak tespit edilen 98 kişi de bu sayıya eklenmiş durumda. Gazze Şeridi’nde hâlâ enkaz altında binlerce ölü olduğu vurgulanıyor.