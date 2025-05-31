Gazze’de Can Kaybı 54 Bin 321

GÜNDEMDEKİ SOYKIRIM

Gazze’de soykırım devam ediyor. Bölgedeki masum siviller zor koşullarda yaşam mücadelesi verirken, İsrail ordusu katliamlarına aralıksız olarak devam ediyor. Gazze Şeridi’nde yoğun bombardımanların sürmesiyle can kayıpları her gün artış gösteriyor.

CAN KAYIPLARINA DAİR YENİ BİLGİLER

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki İsrail saldırılarında meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin güncel verileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde hastanelere 72 ölü ve 278 yaralı getirildiği belirtildi.

KAYIPLAR ARTIYOR

19 Ocak’ta sağlanan ateşkesin ardından 18 Mart’tan bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 4 bin 58 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 11 bin 729 kişinin yaralandığı açıklandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda ise ölü sayısının 54 bin 321’e, yaralı sayısının da 123 bin 770’e yükseldiği bildirildi.