Gazze’de Can Kaybı 54 Bin 470

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Gazze Şeridi’ndeki saldırılar durmaksızın devam ediyor ve sivil ölüm oranları giderek artıyor. Yoğun bombardımanların etkisiyle Gazze’de durumu daha da zorlaştıran koşullar yaşanıyor.

SON 24 SAATTE CİDDİ YARALAR ALINDI

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 52 sivilin cansız bedeninin ve 503 yaralının getirildiğini duyurdu. Cenazelerden birinin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Filistinli sivillere ait olduğu bildiriliyor.

CAN KAYBI RAKAMLARI KORKUTUYOR

Bakanlık, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yapmış olduğu tek taraflı ateşkes ihlali nedeniyle 18 Mart’tan bu yana 4 bin 201 Filistinlinin can verdiğini ve 12 bin 652 Filistinlinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana can kaybı sayısının toplamda 54 bin 470’e, yaralıların sayısının ise 124 bin 693’e ulaştığı ifade edildi.