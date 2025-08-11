Gazze’de Can Kaybı 61 Bin 499

İSRAİL’İN SALDIRILARINDAN KAYNAKLANAN CAN KAYBI

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını kesintisiz sürdüren İsrail, bölgede açlık ve insani krizi de silah olarak kullanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son saldırılarla ilgili acı verileri kamuoyuyla paylaştı.

SALDIRILARDA YAŞANAN CAN KAYIPLARI

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda 69 bireyin hayatını kaybettiği ve 362 kişinin yaralandığı belirtildi. Bu verilerle birlikte, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirilen saldırılarda toplam can kaybının 61 bin 499’a, yaralı sayısının ise 153 bin 575’e ulaştığı ifade edildi. Ayrıca, İsrail’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak feshetmesiyle birlikte, 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 9 bin 989 insanın yaşamını yitirdiği, 41 bin 534 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık, ayrıca son 24 saatte insani yardım dağıtımları sırasında İsrail’in açtığı ateş sonucunda 29 kişinin öldüğünü, 127 kişinin yaralandığını duyurdu. Böylelikle, Gazze Şeridi’ndeki yardım dağıtımları sırasında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı bin 807, yaralananların sayısı ise 13 bin 21 olarak güncellendi.

AÇLIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLER

Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgeye ulaştırılan gıda ve diğer insani yardım malzemelerinin engellenmesi nedeniyle meydana gelen ölümlerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Gazze Şeridi’nde son 24 saat içinde 1’i çocuk 5 sivilin, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Son verilerle birlikte, Gazze’de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısının 101’i çocuk olmak üzere toplamda 222’ye yükseldiği aktarıldı.