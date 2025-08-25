Gazze’de Can Kaybı 62 Bin 774

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi’ni hedef almaya devam ediyor. Bu süreçte, Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı bir yazılı açıklama yaparak, son saldırılar sonucunda yaşanan can kayıplarına dair bilgiler paylaştı.

SON 24 SAATTE YÜKSEK CAN KAYBI

Açıklamaya göre, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 58 ölü ve 308 yaralının getirildiği belirtildi. İsrail ordusunun 18 Mart’tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, 10 bin 900 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 46 bin 218 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İNSANİ YARDIM HEDEF ALINIYOR

Son 24 saat içinde insani yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 28 Filistinli hayatını kaybetti, 184 kişi yaralandı. Filistinlilere yönelik sistematik saldırılar sonucu, 27 Mayıs’tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 123’e, yaralananların ise 15 bin 615’e ulaştığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 62 BİN 774

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten beri düzenlediği saldırılarda can kaybının 62 bin 774’e, yaralılara ilişkin rakamın da 158 bin 259’a yükseldiği bildirildi. Ayrıca, İsrail’in sınır kapılarını kapatmasının ardından, Gazze’de son 24 saatte 11 Filistinlinin açlıktan hayatını kaybettiği, 7 Ekim’den bu yana açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısının 300’e, çocuk sayısının ise 117’ye ulaştığı aktarıldı.