Gazze’de Can Kaybı 62 Bin 774

İSRAİL’İN SALDIRILARINA DEVAM ETMESİ

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ni hedef almayı sürdürüyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son saldırıların ardından yazılı bir açıklama yaptı. Bu açıklama, savaşın etkilerini ve kayıpları ortaya koyuyor.

SON 24 SAATTE CİDDİ CAN KAYIPLARI

Açıklamada, İsrail’in sürdürdüğü saldırılar sonucunda yaşanan can kayıplarına dair güncel bilgiler verildi. Son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 58 ölü ve 308 yaralının getirildiği bildirildi. İsrail ordusu, 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda toplamda 10 bin 900 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 46 bin 218 kişinin yaralandığını aktardı.

İNSANİ YARDIMA YÖNELİK SALDIRILAR

Gazze’de son 24 saat içinde insani yardım bekleyen bireylerin hedef alındığı saldırılarda 28 Filistinli yaşamını yitirdi, 184 kişi yaralandı. ABD-İsrail işbirliğiyle gerçekleştirilen sözde yardım dağıtım noktalarındaki sistematik saldırılar sonucunda, 27 Mayıs’tan bu yana ölenlerin sayısı 2 bin 123’e, yaralıların sayısı ise 15 bin 615’e ulaştı.

TOPLAM CAN KAYBI VE AÇLIK SORUNU

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten beri gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 62 bin 774’e, yaralıların sayısının ise 158 bin 259’a yükseldiği bildirildi. Ayrıca, İsrail’in sınır kapılarını kapatıp yardım girişlerini kısıtlaması sonucunda Gazze’de son 24 saatte 11 Filistinli açlık nedeniyle hayatını kaybetti. 7 Ekim’den bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısının ise 117’si çocuk olmak üzere 300’e ulaştığı ifade edildi.