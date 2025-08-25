Gazze’de Can Kaybı 62 Bin 774

İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARI

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ni hedef almayı sürdürüyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in gerçekleştirdiği son saldırılarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bu açıklama, bölgedeki insanlık dışı durumun devam ettiğini ortaya koyuyor.

SON 24 SAATTE CAN KAYIPLARI

Açıklamada, İsrail’in saldırılarında meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalara dair güncel bilgiler verildi. Son 24 saatte Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 58 ölü ve 308 yaralının getirildiği ifade ediliyor. Ayrıca, İnsani yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 28 Filistinli hayatını kaybetti. 184 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusunun, Gazze’de 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesi bozarak 18 Mart tarihinden itibaren düzenlediği saldırılarda toplamda 10 bin 900 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 46 bin 218 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İNSANİ YARDIMLA İLGİLİ DURUM

İnsani yardım alanında sistematik saldırıların devam ettiği, ABD-İsrail güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında gerçekleşen saldırılarda, 27 Mayıs tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 123’e, yaralıların da 15 bin 615’e ulaştığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI VE AÇLIK DURUMU

İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda toplam can kaybının 62 bin 774’e, yaralı sayısının ise 158 bin 259’a yükseldiği bildirildi. Gazze’de son 24 saatte açlıktan hayatını kaybeden 11 Filistinli ile birlikte 7 Ekim’den bu yana açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 300’e yükseldiği ve bu ölüler arasında 117 çocuğun bulunduğu ifade ediliyor.