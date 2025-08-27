Gazze’de Can Kaybı 62 Bin 895

GAZZE’DE İNSANLIK DRAMI DEVAM EDİYOR

Gazze’deki insani krizin boyutları genişliyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları durmaksızın sürerken, sivillerin hayatta kalma çabası her geçen gün daha da güçleşiyor.

SON 24 SAATTE YÜZLERCE CAN KAYBI

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 76 sivilin cenazesi ile birlikte 298’nin yaralı olarak getirildiği bildirildi. Ayrıca, 18 Mart’tan itibaren İsrail’in tek taraflı ateşkesi bozmasının ardından 11 bin 50 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 46 bin 886 kişinin yaralandığı aktarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI İFADESİ

Saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden böylece toplam can kaybı 62 bin 895’e, yaralı sayısı ise 158 bin 927’ye ulaştı.

YARDIM DAĞITIM NOKTALARINA SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım noktalarına yönelik devam eden saldırılarını da duyurdu. Son 24 saat içerisinde, yardım noktalarındaki sivillere ateş açılması sonucu 18 cansız bedene hastanelere ulaştığı, 106 kişinin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, “Yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısı 2 bin 158, yaralı sayısı ise 15 bin 843 oldu.” denildi.

AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE CAN KAYBI

Ayrıca Bakanlık, son 24 saatte 2’si çocuk 10 sivilin açlık ve yetersiz beslenme yüzünden yaşamını yitirdiğini belirtti. Elde edilen verilerle birlikte, İsrail’in gıda ve insani yardım malzemelerinin bölgeye girişini engellemesi nedeniyle meydana gelen açlık sorunlarından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 119 çocuk da dahil olmak üzere 313’e yükseldi.