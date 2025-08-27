Gazze’de Can Kaybı 62 Bin 895

GÜNDEMDEKİ DRAM

Gazze’de süregelen insanlık gözyaşları devam ediyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız sürerken, sivillerin yaşam mücadelesi her geçen gün daha da zorlaşıyor.

SON 24 SAATTE CAN KAYBI

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 76 sivilin cenazesi ile 298 yaralının ulaştığı bildirildi. Bakanlık, aynı zamanda, İsrail’in Gazze’deki ateşkesi tek taraflı olarak bozdığı 18 Mart’tan bu yana 11 bin 50 Filistinli’nin yaşamını yitirdiğini ve 46 bin 886 kişinin yaralandığını duyurdu.

GENEL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana meydana gelen durum da aktarılırken, toplam can kaybının 62 bin 895’e, yaralı sayısının ise 158 bin 927’ye çıktığı belirtildi.

YARDIM NOKTALARINA SALDIRILAR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım dağıtım noktalarına düzenlediği saldırılara devam ettiğini açıkladı. Son 24 saat içinde yardım noktalarındaki sivillere ateş açılması sonucu 18 cansız bedenin hastanelere ulaştığı ve 106 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, “Yardım dağıtım alanlarından hastanelere gelen cenaze sayısı 2 bin 158’e, yaralı sayısı ise 15 bin 843’e ulaştı.” ifadesi kullanıldı.

AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME

Bakanlığın açıklamasında, son 24 saat içinde 2’si çocuk olmak üzere 10 sivilin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği de kaydedildi. Elde edilen son verilerle birlikte, Gazze Şeridi’nde İsrail’in bölgeye gıda ve insani yardım malzemelerinin girişini engellemesi sonucunda meydana gelen açlık ve yetersiz beslenme sorunlarından hayatını kaybeden Filistinli sayısının, 119’u çocuk olmak üzere toplamda 313’e yükseldiği vurgulandı.