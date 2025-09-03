Gazze’de Can Kaybı 63 Bin 746

GİDEREK BÜYÜYEN İNSANİ FELAKET

Gazze’de yaşanan insani durum giderek kötüleşiyor. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in devam eden saldırıları sonucunda meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalara dair son bilgilerin paylaşıldığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 64 BİNE YAKLAŞIYOR

Son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 113 ölü ve 304 yaralı getirildiği aktarıldı. 7 Ekim 2023’ten itibaren İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 63 bin 746’ya, yaralı sayısının ise 161 bin 245’e ulaştığı ifade edildi.

Ateşkesin Bozulması Sonrası Kayıplar

19 Ocak’ta İsrail ordusunun Gazze’de sağlanan ateşkesi bozmasıyla birlikte 18 Mart’tan bu yana 11 bin 615 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 49 bin 204 kişinin ise yaralandığı kaydediliyor. Son 24 saat içinde insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılar sonucunda 33 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 141 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, İsrail-ABD destekli yardım dağıtım noktalarındaki sistematik saldırılarda, 27 Mayıs’tan bu yana 2 bin 339 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 bin 70 kişinin yaralandığı aktarıldı.

ENKAZ ALTINDAKİ ÖLÜLERİN BELİRSİZLİĞİ

Gazze Şeridi’nde hâlâ enkaz altında binlerce ölü olduğu bilgisi veriliyor. İsrail’in sınır kapılarını kapatması ve yardım girişini kısıtlaması sonucunda Gazze kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Son 24 saat içinde 6 Filistinlinin açlıktan hayatını kaybettiği, 7 Ekim’den bu yana ise açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 131’i çocuk olmak üzere 367’ye ulaştığı vurgulanıyor.