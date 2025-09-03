Gazze’de Can Kaybı 63 Bin 746

GİDEREK BÜYÜYEN İNSANİ FELAKET

Gazze’deki insani durum her geçen gün kötüleşiyor. Sağlık Bakanlığı, İsrail’in sürmekte olan saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalarla ilgili son verileri aktardı. Son 24 saatte Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 113 ölü ve 304 yaralının getirildiği ifade edildi. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 63 bin 746’ya, yaralıların sayısı ise 161 bin 245’e ulaştı.

ATEŞKESİN BOZULMASIYLA YENİ KAYIPLAR

19 Ocak’ta varılan ateşkesin ardından İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 11 bin 615 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 49 bin 204 kişi yaralandı. Son 24 saatte insani yardıma bekleyen yerlere yönelik düzenlenen saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitirdi, 141 kişi yaralandı. Sistematiz edilen bu saldırılarda 27 Mayıs’tan beri toplamda 2 bin 339 kişi öldürüldü, 17 bin 70 kişi ise yaralandı.

ENKAZ ALTINDAKİ KAYIPLAR VE AÇLIK TEHLİKESİ

Gazze Şeridi’nde hala enkaz altında kalan binlerce kişinin olduğu belirtiliyor. İsrail’in sınır kapılarını kapatıp yardım girişlerini kısıtlamasıyla bölge büyük bir kıtlıkla karşı karşıya. Son 24 saat içinde açlıktan 6 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği ifade edildi. 7 Ekim’den bu yana açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 131 çocuk dahil toplam 367 olarak kaydedildi.