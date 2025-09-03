Gazze’de Can Kaybı 63 Bin 746

Gazze’de yaşanan insani kriz giderek derinleşiyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in sürekli olarak sürdürdüğü saldırılarda meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalara dair son bilgileri paylaştı.

ÖLÜ SAYISI HIZLA ARTARKEN

Son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 113 ölü ve 304 yaralı getirildiği ifade edildi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 63 bin 746’ya, yaralıların sayısının ise 161 bin 245’e ulaştığı aktarıldı.

Ateşkesin İhlali ve Sonuçları

İsrail ordusunun 19 Ocak’ta varılan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda 11 bin 615 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yaralı sayısının ise 49 bin 204 olduğu kaydedildi. Gazze’de, son 24 saat içinde insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 33 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 141 kişinin yaralandığı belirtildi. Sistematik saldırılarda, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında 27 Mayıs’tan itibaren öldürülenlerin sayısının 2 bin 339’a, yaralananların sayısının da 17 bin 70’e ulaştığı bildirildi.

Enkaz Altında Kalanlar

Gazze Şeridi’nde hâlâ enkaz altında binlerce ölü olduğuna dair bilgiler bulunuyor. Ayrıca, İsrail’in sınır kapılarını kapatarak yardım girişini kısıtlaması sonucu Gazze, kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Son 24 saat içinde 6 Filistinlinin açlıktan hayatını kaybettiği, 7 Ekim’den bu yana açlık yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısının 131’i çocuk olmak üzere 367’ye ulaştığı vurgulandı.