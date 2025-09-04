Gazze’de Can Kaybı 64 Bin 231

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları duraksamadan sürüyor ve sivillerin hayatta kalma çabaları her geçen gün daha da zorlaşıyor. Yoğun bombardımanın gerçekleştiği bölgede durum giderek kötüleşiyor.

SON 24 SAATTE YAŞANAN CAN KAYIPLARI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 84 sivilin cansız bedeninin ve 338 yaralının sergilendiği belirtildi. Bakanlık, ayrıca İsrail’in Gazze’deki ateşkesi tek taraflı olarak ihlal ettiği 18 Mart tarihinden bu yana 11 bin 699 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 49 bin 542 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

7 EKİM’DEN BU YANA CAN KAYBINA ULAŞILAN RAKAMLAR

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yaşanan olayların bilançosu da paylaşıldı. Buna göre, toplam can kaybının 64 bin 231’e ve yaralı sayısının 161 bin 583’e yükseldiği ifade edildi.

YARDIM NOKTALARINA YÖNELİK SALDIRILAR

Ayrıca, Bakanlıktan yapılan duyuruda, “Son 24 saat içinde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında gerçekleştirilen saldırılar sonucunda hastanelere 17 ölü ve 174 yaralı getirildi. Bu olaylarla birlikte yardım noktalarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 356’ya, yaralananların sayısı ise 17 bin 244’e ulaştı” denildi.