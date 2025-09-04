Gazze’de Can Kaybı 64 Bin 231

İNSAN HAYATI İÇİN ZORLAŞAN ŞARTLAR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları durmaksızın sürerken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne güçleşiyor. Yoğun bombardımanların yaşandığı bölgede bilanço da giderek ağırlaşıyor.

SON 24 SAATTE CAN KAYBI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 84 sivilin cesedi ile 338 yaralının ulaştırıldığı belirtildi. Bakanlık ayrıca, 18 Mart’tan bu yana İsrail’in Gazze’deki ateşkesi tek taraflı olarak bozması sonucunda 11 bin 699 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 49 bin 542’sinin de yaralandığını bildirdi.

7 EKİM’DEN BU YANA CİDDİ KAYIPLAR

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren ortaya çıkan bilançoda toplam can kaybının 64 bin 231’e çıkarken, yaralı sayısının ise 161 bin 583’e ulaştığı ifade edildi.

YARDIM DAĞITIM NOKTALARI HEDEF ALINIYOR

Bakanlık açıklamasında, “Son 24 saat içinde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında yapılan saldırılar sonucunda hastanelere 17 ölü ve 174 yaralı getirildi. Böylece yardım noktalarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 356, yaralı sayısı ise 17 bin 244’e yükseldi.” denildi.