Gazze’de Can Kaybı 64 Bin 300

Gazze’de insani kriz derinleşiyor. İsrail’in bölgedeki bombardımanları aralıksız sürerken, sivillerin hayatta kalma çabaları her geçen gün daha da güçleşiyor. Yoğun çatışmaların yaşandığı Gazze Şeridi’ndeki durum giderek ağırlaşmakta.

TOPLAM CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan trajediyi özetleyen bilgilere göre, toplam can kaybı 64 bin 300’e, yaralı sayısı ise 162 bin 5’e ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, son 24 saat içerisinde 69 sivilin yaşamını yitirdiği, 422 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamanın devamında, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart 2023’ten itibaren 11 bin 768 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 49 bin 964 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME ETKİLERİ

Bakanlık, son 24 saatte 3 Filistinlinin açlık nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade ederek, yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybının 373’e, bunun 134’ünün çocuk olduğu bilgisini paylaştı. Artan açlık ve kıtlık, sivillerin yaşam mücadelesini önemli ölçüde zorluyor.

YARDIM NOKTALARINA SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail’in yardım noktalarına yönelik saldırıları sürmekte. Son 24 saat içinde hastanelere ulaştırılan 6 cansız beden ve 190 yaralı duyurusu yapıldı. Açıklamada, geçim mücadelesi verenlerin toplam can kaybının 2 bin 362’ye ulaştığı ve yaralı sayısının 17 bin 434’ü geçerek endişe verici bir boyuta ulaştığını belirtildi.