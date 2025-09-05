Gazze’de Can Kaybı 64 BİN 300

Gazze’deki insani kriz sürüyor. İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi her geçen gün daha da zorlaşmakta. Gazze Şeridi’nde yoğun bombardıman altında bilanço giderek ağırlaşıyor.

GENEL CAN KAYBI RAKAMLARI

İsrail hava saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren çıkan kayıplar hakkında verilen bilgilere göre, toplam can kaybı 64 bin 300’e, yaralı sayısı ise 162 bin 5’e ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde 69 sivilin yaşamını yitirdiği ve 422 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca, 18 Mart’tan bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ateşkesi tek taraflı bozması sonucunda 11 bin 768 Filistinli’nin öldüğü, 49 bin 964 Filistinli’nin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

AÇLIK SENDROMU

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde açlıktan 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini vurguladı. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle oluşan yarılmalar sonucu toplam can kaybının 134’ü çocuk olmak üzere 373’e ulaştığı ifade edildi.

YARDIM İHTİYACININ AZALMASI

Açıklamaya göre, İsrail’in yardım noktalarına düzenlediği saldırılar da devam ediyor. Son 24 saat içinde 6 cansız bedenin hastanelere ulaştığı ve 190 kişinin de yaralandığı duyuruldu. “Geçim mücadelesinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 362’ye, yaralı sayısı ise 17 bin 434’ü geride bıraktı” denildi.