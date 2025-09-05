Gazze’de Can Kaybı 64 Bin 300

Gazze’de insani kriz derinleşmeye devam ediyor. İsrail’in bölgedeki saldırıları durmaksızın sürerken, sivillerin yaşam mücadelesi gün geçtikçe daha çetin hale geliyor. Yoğun bombardımanın etkilediği Gazze Şeridi’nde durum giderek kötüleşiyor.

TOPLAM CAN KAYBI NADAHA ARTMIŞTIR

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan olayların bilançosu açıklandı. Toplam can kaybının 64 bin 300’e, yaralı sayısının ise 162 bin 5’e ulaştığı belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 69 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 422 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart’tan beri 11 bin 768 Filistinlinin öldüğü, 49 bin 964 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME ETKİLİYOR

Bakanlık, son 24 saatte açlıktan dolayı 3 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini kaydederek, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybının 134’ü çocuk olmak üzere 373’e yükseldiğini açıkladı.

İsrail’in yardım noktalarına düzenlediği saldırılar devam ediyor. Açıklamada, 24 saat içerisinde hastanelere ulaşan 6 cansız bedenin yanı sıra 190 yaralının olduğu bildirildi. Ayrıca, “Geçim mücadelesinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 362’ye, yaralı sayısı ise 17 bin 434’ü geçti” denildi.