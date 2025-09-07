Gazze’de Can Kaybı 64 Bin 400

İNSANLIK DIŞI TUTUM SÜRÜYOR

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik acımasız tutumuyla devam ediyor. Gazze’deki son hava saldırıları sonrası, Sağlık Bakanlığı önemli bir durumu açıkladı.

SON 24 SAATE D AİR KAYIP VE YARALANAN SAYISI

Açıklamada, son 24 saat içerisinde 68 cenazenin hastanelere taşındığı ve 362 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Ayrıca, İsrail saldırılarında toplam yaralı sayısının 162 bin 367’ye yükseldiği ifade ediliyor. Bakanlık, “Kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı çok sayıda mağdur hala enkaz altında ve yollarda mahsur durumda” ifadesine yer verdi.

GAZZE’DE GIDA KRİZİ YAŞANIYOR

Bakanlık, insani yardım ulaştırmaya çalışan 23 Filistinlinin, İsrail ordusunun açtığı ateşle şehit olduğunu, 143’ten fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. 27 Mayıs’tan itibaren yardım ulaştırmaya çalışan Filistinli sayısının 2 bin 385’e, yaralı sayısının ise 17 bin 577’ye çıktığı açıklandı. Ayrıca, son 24 saatte biri çocuk altı Filistinlinin daha yetersiz beslenme ve açlıktan yaşamını yitirdiği belirtildi. Ekim 2023’ten itibaren kıtlık nedeniyle ölenlerin sayısı ise 135’i çocuk olmak üzere 382’ye ulaşmış durumda.

ÖLÜM SAYISI ARTMAKTA

Bakanlık, Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucunda en az 64 bin 368 Filistinlinin hayatını kaybettiğini kaydediyor.

SALDIRILAR JET HIZLA TEKRAR BAŞLADI

İsrail, 18 Mart’ta Gazze Şeridi’ne saldırılarını yeniden başlattı. 2 Mart’tan bu yana Gazze’deki tüm sınır kapılarını kapatmasıyla birlikte, bölgedeki 2,4 milyonluk nüfus kıtlık tehdidiyle karşı karşıya kaldı. BM destekli gıda güvenliği değerlendirmesi, Gazze’nin kuzeyinde mevcut bir kıtlık olduğunu doğruladı ve bu durumun ay sonuna doğru güney bölgesine yayılabileceği belirtiliyor. 18 Mart’tan itibaren gerçekleştirilen saldırılarda 11 bin 828 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 bin 326 kişinin yaralandığı belirtildi. Bu saldırılar, Ocak ayında varılan ateşkes ve esir değişim anlaşmasını bozmuş durumda. Cuma günü ise devam eden askeri harekat 700’üncü gününe girmişken, bölge büyük tahribata uğramış ve yaygın bir kıtlık durumu ortaya çıkmıştır.

SAVAŞ SUÇU VE SOYKIRIM DAVASI

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı. Aynı zamanda İsrail, bölgedeki savaş nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davasıyla karşı karşıya.