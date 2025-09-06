Gazze’de Can Kaybı 64 Bin 400’e Ulaştı

İsrail’in Gazze’ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

SON 24 SAATTE CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

İsrail’in Gazze’deki insanlık dışı tutumu sürerken, Sağlık Bakanlığı son duruma ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklama doğrultusunda, son 24 saat içerisinde 68 cenazenin hastanelere kaldırıldığı ve 362 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bu saldırıların ardından toplam yaralı sayısının 162 bin 367’ye çıktığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, “Kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı çok sayıda mağdur hala enkaz altında ve yollarda mahsur durumda” ifadesine yer verildi.

GAZZE’DE İNSANLIK KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Ayrıca, son 24 saat içerisinde insani yardım ulaştırmaya çalışan 23 Filistinlinin İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği, 143’ten fazla kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. 27 Mayıs’tan bu yana yardım ulaştırmaya çalışan Filistinlilerin toplam sayısının 2 bin 385’e, yaralı sayısının ise 17 bin 577’ye ulaştığı aktarıldı. Son 24 saat içerisinde yetersiz beslenme ve açlıktan hayatını kaybeden biri çocuk altı Filistinli ile birlikte, Ekim 2023’ten bu yana kıtlık kaynaklı ölüm sayısının toplam 382’ye yükseldiği bildirildi.

CAN KAYBİ SAYISI HIZLA ARTMAKTADIR

Bakanlık, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı saldırılar sonucunda Ekim 2023’ten bu yana en az 64 bin 368 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze’deki tüm sınır kapılarını kapatarak bölgedeki 2,4 milyon nüfusu kıtlığa sürüklemekle eleştiriliyor. Birleşmiş Milletler destekli gıda güvenliği değerlendirmeleri, Gazze’nin kuzeyinde kıtlığın meydana geldiğini tespit etti ve bunun ay sonuna doğru güney bölgesine de yayılmasının beklendiği kaydedildi.

ASKERİ HAREKAT BİTMEK BİLMİYOR

İsrail ordusu, 18 Mart’ta Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlatarak 11 bin 828 kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu ve 50 bin 326 kişiyi de yaraladı. Bu askeri harekat, Ocak ayında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozdu. Devam eden askeri operasyon, cuma günü itibarıyla 700’üncü gününe ulaşırken, bölge büyük bir yıkım yaşadı ve yaygın kıtlık tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. Aynı zamanda, uluslararası alanda savunmasız durumda olan bölgeler üzerine yürüttüğü askeri harekât nedeniyle İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davasıyla karşılaşma riski taşıyor.