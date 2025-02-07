Gazze’de Esir Takası Bugün Yapılacak

HAMAS, İSRAİLLİ ESİRLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Hamas, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde beşinci turda serbest bırakacağı İsraillilerin isimlerini duyurdu. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, bugün üç İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağı belirtildi. Bu esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu ifade edildi. Ayrıca, esirlerden Ohad Ben Ami’nin bir Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor. Açıklamada serbest bırakılacak esirlerin listesinin arabuluculara iletildiği bilgisi verildi.

İSRAİL TARAFINDAN KABUL EDİLEBİLİR RAPORU

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail tarafı arabuluculara iletilen listenin kabul edilebilir olduğunu açıklamış. Ancak İsrail basınında, Hamas’ın esirlerin isimlerini, İsrail’in Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yükümlülüklerine aykırı davrandığı için teslim etmeyi geciktirdiği yönünde iddialar yer aldı.

İKİ TARAF ARASINDA ESİR TAKASI

Gazze’deki üç İsrailli erkeğin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından, İsrail hapishanelerinde bulunan 183 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor. Hamas’a bağlı Esirler Medya Ofisi’nin yaptığı açıklamaya göre, serbest bırakılacak Filistinlilerin 18’i müebbet hapse, 54’ü ağır hapis cezasına çarptırılanlardan, 111’i ise 7 Ekim 2023’ten sonra Gazze Şeridi’nde alıkonulanlardan oluşuyor.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASININ DETAYLARI

Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü Türkiye Saati ile 12.15’te yürürlüğe girmişti. Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Üç aşamadan oluşacak bu ateşkes anlaşması çerçevesinde, 42 günlük ilk aşamada 1900’ün üzerinde Filistinli ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.