Gazze’de Filistinlilerin Zorlu Hayat Mücadelesi

Filistinliler yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor… Filistinliler, açlık, yetersiz su, hijyen sıkıntıları ve tıbbi yardım eksikliği gibi ciddi problemlerle karşı karşıya kalarak adeta zor günler geçiriyor. Gazze’deki vatandaşlar, ağır koşullarda hayatta kalma çabası gösterirken aynı zamanda kötü hava koşullarına karşı da direniyorlar.

ZOR KOŞULLARDA YAŞAM MÜCADELESİ

Nuseyrat kampında yaşamlarını sürdüren yerinden edilmiş Filistinliler, günlük yaşamlarını derme çatma çadırlarda, olumsuz koşullar altında geçirmeye çalışıyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle oluşan kum fırtınaları, çok sayıda çadırın hasar görmesine neden oluyor.