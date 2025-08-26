Gazze’de Gıda Krizi Devam Ediyor

GAZZE’DE AÇLIK DURUMU İÇLER ACISI

Gazze, İsrail’in devam eden saldırıları ve gıda yardımlarının engellenmesi nedeniyle açlıkla mücadele ediyor. Son gelişmeler, bölgenin durumunun giderek kötüleştiğini gözler önüne seriyor.

AÇLIKTAN KAYBETMİŞ OLDUKLARIMIZ

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saat içerisinde açlığın neden olduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi’nde yoğun saldırılar ve abluka altında olan halk, bu zor koşullara dayanmakta güçlük çekiyor. Açıklamaya göre, 7 Ekim 2023’ten itibaren açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 117’si çocuk olmak üzere toplam 303’e ulaştı.

GIDA KITLIĞI VE İNSANİ KRİZ

Bölgede süregelen insani krizin derinlemesine yol açtığı gıda kıtlığı, Filistinlilerin yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Açlık çeken Filistinliler, yemek almak için kavurucu sıcakta uzun saatler kuyrukta beklemek zorunda kalıyor. Gazze kentinde, bir hayır kurumu tarafından düzenlenen yemek dağıtımında büyük bir kalabalık oluştu.