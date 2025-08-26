Gazze’de Gıda Yardımı Yapıldı

GAZZE’DE AÇLIK SORUNU DERİNLEŞİYOR

Gazze, açlıkla mücadele ediyor. İsrail, bölgeye yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor ve bu arada gıda yardımlarının girişine de izin vermiyor.

SON 24 SAATTE ÜÇ FİLİSTİNLİ AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, açlıktan ölenlerle ilgili son durum hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, yoğun saldırılar ve ablukası altında kalan Gazze Şeridi’nde açlığın can almaya devam ettiği belirtildi. Son 24 saatte 3 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdiği duyuruldu.

GIDA KRİZİ BİLANÇOSU ARTIYOR

Açıklamanın devamında, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 117’si çocuk olmak üzere toplamda 303’e ulaştığı ifade edildi.

FILISTINLİLER YEMEK İÇİN UZUN SÜRE KUYUKTA BEKLİYOR

İsrail saldırıları ve derinleşen insani kriz nedeniyle Gazze Şeridi’nde gıda kıtlığı yaşanıyor. Açlıkla mücadele eden Filistinlilerin bir tencere yemek alabilmek için kavurucu sıcağa rağmen saatlerce kuyrukta bekledikleri gözlemleniyor. Gazze kentinde bir hayır kurumu tarafından yapılan yemek dağıtımında, toplanan Filistinliler yoğun kalabalık oluşturdu.