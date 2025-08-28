“Gazze’de Gösteriye Polis Müdahalesi”

PROTESTOLAR BERLİN’DE YAŞANDI

Filistin’e destek veren yüzlerce kişi, Almanya’nın başkenti Berlin’de, İsrail’in gerçekleştirdiği soykırımı protesto etmek ve Gazze’de devam eden açlık krizine dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi. Göstericiler, Hackescher Meydanı civarında toplanarak İsrail aleyhine sloganlar attı. Ayrıca, “İsrail’in insani yardım girişini engellemesi” sorunu ile Gazze’deki açlık krizi ve saldırılara vurgu yaptı.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖSTERİCİLERİN TEPKİSİ

Eylemin ilerleyen dakikalarında, polis olayın kontrolden çıkması üzerine gösteriyi sonlandırdığını duyurdu ve katılımcılardan bölgeden ayrılmalarını istedi. Ancak bu anonsa riayet etmeyen göstericilere karşı polis müdahale etti ve olaylar sırasında bir kısım şiddet yaşandı.

YARALANMA VE GÖZALTILAR

Eylem esnasında polis tarafından yumruklanan bir kadın, yaralanarak gözaltına alındı. Bu durum, müdahalenin sertliği ile dikkat çekti ve protestocular arasında büyük bir infial yarattı.