Gazze’de İkinci Aşama Başladı!

GAZZE’DE İNSANİ FELAKET SÜRÜYOR

Gazze’de devam eden insani felaket derinleşiyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun güvenlik kabinesi, Gazze’yi “tamamen işgal” etme planını devreye aldığı bilgisini paylaştı. Bu durum, bölgedeki gerilimi daha da artırıyor.

İŞGALİN İLK ADIMLARI ATILDI

İsrail ordusu, Gazze’deki ön operasyonları başlatarak saldırının ilk adımlarını attığını ve şehir dışındaki mahallelerde büyük bir operasyon yürüttüğünü açıkladı. Ayrıca, ordu, bir rehinenin cansız bedenine ulaştığını bildirdi.

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, “Gazze’deki Gideon operasyonlarının ikinci aşaması başladı.” sözleriyle durumu duyurdu. Bu açıklama, bölgedeki çatışmaların yeni bir evreye girdiğini gösteriyor.

ÖLÜ SAYISI 64 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 113 ölü ve 304 yaralının ulaştığı aktarıldı. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 63 bin 746’ya, yaralı sayısının ise 161 bin 245’e yükseldiği bildiriliyor. Bu rakamlar, krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.