Gazze’de İlaç Krizi Derinleşiyor!

İLAÇ SIKINTISI KRİTİK BİR HALE GELDİ

İsrail’in abluka altında tuttuğu Gazze’de büyük bir ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Gazze’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah’ta kanser hastalarının kemoterapi seansları durduruldu. Yaralı ve hastalar, ihtiyaç duyduğu özel ilaçlardan mahrum kalıyor. Deyr el-Belah’ta eczane işleten Sami Şahin, haftalardır onlarca hayati ilacın temin edilemediğini belirtiyor. Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil ed-Dakran da bu durumu vurgulayarak, “İlaç krizinin çözülmemesi halinde çok sayıda hastanın hayatını kaybetme riski var.” diyor.

ÖLÜMLER RAKAMLI GÖSTERİYOR

Gazze’deki 300 bin kronik hasta, ilaç sıkıntısı nedeniyle ciddi bir tehdit altında bulunuyor. Bu hastalardan 6 bin 758’inin ilaç eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade ediliyor. Böbrek hastalarının yüzde 41’i tedavi yetersizliğinden, yüzde 52’si ise kronik hastalıkları için gerekli ilaç yetersizliğinden can veriyor. Ayrıca, bin kalp hastası aynı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Kalp hastası 16 bin kişi dışarıda tedavi için beklemekte. Hastalardan 633’ü Gazze Şeridi dışında tedavi için onay beklerken yaşamını yitirdi. Bölgedeki sağlık durumu istatistiklerine bakıldığında, 71 bin 338 hepatit vakası ile yaklaşık 167 bin kronik ishal vakası kaydedildi. Yılbaşından bu yana, bin 116 menenjit vakası da bildirildi.