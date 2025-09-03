Gazze’de Ölü Sayısı 63 Bin 746

GÜVENLİK DURUMU KÖTÜLEŞİYOR

Gazze’de süregelen insani kriz derinleşiyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, İsrail’in sürdürdüğü saldırılarda can kayıpları ve yaralanmalarla ilgili son veriler ortaya kondu.

CAN KAYBI RAKAMLARI ARTIYOR

Son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 113 yeni ölü ve 304 yaralının ulaştığı bildiriliyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin 746’ya, yaralananların sayısı ise 161 bin 245’e yükseldi.

Ateşkes BOZULDU

İsrail ordusunun Gazze’de 19 Ocak’ta kabul edilen ateşkesi bozmasının ardından, 18 Mart’tan itibaren düzenlediği saldırılarda 11 bin 615 Filistinli yaşamını yitirdi, 49 bin 204 kişi yaralandı. Son 24 saatte insani yardım için bekleyenleri hedef alan saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti, 141 kişi yaralandı.

SALDIRILAR SÜREKLİLİK GÖSTERİYOR

İsrail-ABD işbirliğiyle düzenlenen sözde yardım dağıtım noktalarına yönelik sistematik saldırılarda, 27 Mayıs’tan bu yana ölenlerin sayısı 2 bin 339’a, yaralananların sayısı ise 17 bin 70’e ulaştı. Ayrıca, Gazze Şeridi’nde hala enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu ifade ediliyor.

KITU GIDA KOŞULLARI KÖTÜ

İsrail’in sınır kapılarını kapatması ve yardım girişlerini kısıtlaması sonucu Gazze’deki gıda durumu kritik bir noktaya ulaştı. Son 24 saatte 6 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti. 7 Ekim’den bu yana açlık nedeniyle yaşamını yitiren çocukların sayısı 131 olmak üzere toplam 367’ye ulaştı.