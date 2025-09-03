Gazze’de Ölü Sayısı 63 Bin 746

Gazze’de yaşanan insani kriz giderek derinleşiyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in süregelen saldırıları neticesinde yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara dair en güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

ÖLÜ SAYISI 64 BİNE YAKLAŞIYOR

Son 24 saat içinde Gazze Şeridi’nde bulunan hastanelere 113 ölü ve 304 yaralının ulaştığı bildirildi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının 63 bin 746’ya, yaralı sayısının ise 161 bin 245’e ulaştığı ifade edildi.

Ateşkesin İhlali

İsrail ordusunun Gazze’de 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesi ihlal etmesinin ardından 18 Mart’tan bu yana yapılan saldırılarda 11 bin 615 Filistinli hayatını kaybetti, 49 bin 204 kişi yaralandı. Son 24 saat içinde insani yardım için bekleyen Filistinlilere yönelik düzenlenen saldırılarda 33 kişi yaşamını yitirdi, 141 kişi ise yaralandı.

Enkaz Altındaki Kayıplar

Gazze Şeridi’nde halen enkaz altında çok sayıda ölü bulunduğu belirtiliyor. İsrail’in sınır kapılarını kapatması ve yardım girişini kısıtlaması nedeniyle, Gazze’de son 24 saatte 6 Filistinlinin açlıktan öldüğü, 7 Ekim’den bu yana açlık sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 131’i çocuk olmak üzere toplam 367’ye ulaştığı vurgulanıyor.