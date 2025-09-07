Gazze’de Ölü Sayısı 64 BİN 368

GİDEREK BÜYÜYEN İNSANLIK DRAMI

Gazze’de devam eden insanlık dramı derinleşiyor. İsrail ordusunun bölgedeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla yürüttüğü saldırılar kesintisiz sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana süregelen saldırılara dair güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı.

ÖLÜ VE YARALI SAYILARINDA KORKUNÇ ARTIŞ

Açıklamada, son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 87 cansız bedenin ve 409 yaralının getirildiği belirtildi. Cenazelerden 4’ünün daha önceki saldırılarda enkaz altında kalmış sivillere ait olduğu ifade edildi. İsrail’in ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart tarihinden bu yana, toplamda 11 bin 911 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 50 bin 735 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırıların toplam bilançosunu da aktarırken, yaşamını yitirenlerin sayısının 64 bin 368’e, yaralı sayısının da 162 bin 776’ya ulaştığını doğruladı.

YARDIM NOKTALARINDAKİ KAYIPLAR ARTWIYOR

İsrail’in yardım noktalarına yönelik saldırılarının devam ettiğini vurgulayan Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 31 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 132 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlayabilmek için beklerken ölenlerin sayısı 2 bin 416’ya, yaralı sayısı ise 17 bin 709’a yükseldi.” denildi.