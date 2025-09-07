Gazze’de Ölü Sayısı 64 BİN 368

Gözlerden Uzakta Bir Felaket

Gazze’de süregelen insanlık dramı her gün daha da derinleşiyor. İsrail ordusunun bölgedeki işgalini kalıcı hale getirmek için başlatmış olduğu saldırılar durmaksızın devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren süregelen saldırılara ilişkin en son verilere dair açıklamalarını yaptı.

Ölüm Rakamları Korkutucu Boyutlara Ulaştı

Açıklamada, son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’nde hastanelere 87 cansız bedenin ve 409 yaralının geldiği ifade edildi. Cenazelerden 4’ünün daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu belirtildi. 18 Mart’ta İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı olarak bozmasından bu yana 11 bin 911 Filistinli yaşamını yitirdi, 50 bin 735 Filistinli ise yaralandı. Ayrıca, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırıların bilançosu da açıklandı ve ölü sayısının 64 bin 368’e, yaralı sayısının da 162 bin 776’ya ulaştığı bildirildi.

Yardım Dağıtım Noktalarında Çirkin Tablo

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım noktalarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı. Son 24 saat içinde yardım bölgelerine ulaşan 31 cansız bedenin yanı sıra 132 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, açıklamada, “Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için bekleyenlerin sayısı 2 bin 416’ya, yaralıların sayısı ise 17 bin 709’a yükseldi.” ifadeleri kullanıldı.