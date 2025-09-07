Gazze’de Ölü Sayısı 64 Bin 368

GİDEREK DERİNLEŞEN İNSANLIK DRAMI

Gazze’deki insanlık dramı devam ediyor. İsrail ordusunun bölgedeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla gerçekleştirdiği saldırılar aralıksız sürmekte. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren süregelen saldırıların bilançosuna ilişkin en güncel verileri paylaştı.

ÖLÜ SAYISI DAHA DA ARTIYOR

Son açıklamalara göre, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 87 cansız beden ve 409 yaralı getirildi. Belirtilen cenazelerden 4’ü, önceki saldırılarda enkaz altına kalan sivillere ait. İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana ise 11 bin 911 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 50 bin 735 kişinin yaralandığı duyuruldu. Ayrıca, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırıların genel bilançosu ise 64 bin 368 ölü ve 162 bin 776 yaralı olarak güncellendi.

YARDIM NOKTALARINDAKİ KAYIPLAR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım noktalarına düzenlediği saldırıların da devam ettiğini belirtti. Son 24 saat içinde 31 cansız beden hastanelere ulaştı ve 132 kişi yaralandı. Açıklamada, “Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken ölenlerin sayısı 2 bin 416’ya, yaralı sayısı ise 17 bin 709’a yükseldi.” bilgisi verildi.