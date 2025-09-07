Gazze’de Ölü Sayısı 64 Bin 368

İNSANLIK DRAMI DEVAM EDİYOR

Gazze’de devam eden insani kriz derinleşiyor. İsrail ordusunun bölgedeki işgalini kalıcı hale getirmek için sürdürdüğü saldırılar aralıksız sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren süregelen saldırıların bilançosuna ilişkin en son verileri paylaştı.

KANLI BİLANÇO ARTMAKTA

Açıklamada, son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 87 cansız bedenin ve 409 yaralının getirildiği belirtildi. Bu cenazelerden dört tanesinin daha önceden gerçekleşen saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu ifade edildi. İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı olarak bozağından bu yana, yani 18 Mart’tan itibaren 11 bin 911 Filistinli yaşamını yitirdi, 50 bin 735 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Bakanlık, 7 Ekim 2023’te İsrail’in başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklayarak, hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 368’e, yaralı sayısının ise 162 bin 776’ya yükseldiğini duyurdu.

YARDIM NOKTALARINA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım noktalarına yönelik saldırılarına devam ettiğini vurguladı ve son 24 saatte 31 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 132 kişinin de yaralandığını belirtti. Açıklamada, “Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken ölenlerin sayısı 2 bin 416’ya, yaralı sayısı ise 17 bin 709’a yükseldi.” denildi.