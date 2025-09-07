Gazze’de Ölü Sayısı 64 BİN 368

Gazze’deki insanlık dramı devam ediyor. İsrail ordusunun bölgede kalıcı işgal amacıyla başlattığı saldırılar durmaksızın sürmekte. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten itibaren devam eden saldırıların bilançosuna dair en son verileri paylaştı.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Bakanlığın açıklamasında, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 87 cansız beden ile 409 yaralı getirildiği belirtildi. Cenazelerin 4’ünün daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu kaydedildi. İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart tarihinden bu yana 11 bin 911 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 50 bin 735 Filistinlinin yaralandığı duyuruldu. Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılar sonucunda ölü sayısının 64 bin 368’e, yaralı sayısının ise 162 bin 776’ya ulaştığı bildirildi.

YARDIM NOKTALARINDAKİ DRAM DEVAM EDİYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım noktalarına yönelik saldırılarını da sürdürdüğüne vurgu yaptı. Son 24 saat içerisinde 31 cansız bedenin hastanelere ulaştığı, 132 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, “Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak amacıyla beklerken yaşamlarını yitirenlerin sayısı 2 bin 416’ya, yaralı sayısı ise 17 bin 709’a yükseldi.” denildi.