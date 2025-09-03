Gazze’de Ölüm Sayısı 63 Bin 746

GİDEREK BÜYÜYEN İNSANİ FELAKET

Gazze’de yaşanan insani felaket her geçen gün daha da büyüyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in sürdürdüğü saldırılarda meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalara dair güncel bilgileri paylaştı. Son verilere göre ölü sayısı 64 bine yaklaşmış durumda.

ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTTI

Son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 113 ölü ve 304 yaralının getirildiği açıklandı. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 63 bin 746’ya yükselirken, yaralıların sayısı ise 161 bin 245 oldu.

ATEŞKESİN BOZULMASIYLA CAN KAYIPLARI ARTMIŞTI

İsrail ordusunun 19 Ocak’ta akdedilen ateşkesi bozması ile 18 Mart’tan itibaren düzenlediği saldırılar sonucunda 11 bin 615 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 49 bin 204 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Son 24 saat içerisinde insani yardım için bekleyenlere yönelik yapılan saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti, 141 kişi yaralandı.

ENKAZ ALTINDAKİ KAYIPLAR VE AÇLIK

Gazze’de enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu kaydediliyor. Ayrıca, İsrail’in sınır kapılarını kapatarak yardım girişini kısıtlaması sonucu Gazze’de açlıktan 6 Filistinli yaşamını yitirdi. 7 Ekim’den bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı arasında 131 çocuk da bulunarak toplamda 367’ye ulaştı.