Gazze’de Ölüm Sayısı 63 Bin 746

GAZZE’DEKİ İNSANİ FELAKET DERİNLEŞİYOR

Gazze’de yaşanan insani felaketin boyutları giderek artıyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in süregelen saldırıları sonucunda meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalara dair güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

ÖLÜ SAYISI 64 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 113 kişinin ölü olarak, 304 kişinin ise yaralı olarak getirildiği bildirildi. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail’in Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 63 bin 746’ya, yaralı sayısının ise 161 bin 245’e ulaştığı ifade edildi.

Ateşkesin İhlali ve Saldırılar

İsrail ordusunun, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi ihlal ederek devam eden saldırıları nedeniyle 18 Mart’tan bu yana 11 bin 615 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 49 bin 204 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Son 24 saat içerisinde insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitirdi, 141 kişi yaralandı. İnsani yardımların dağıtım noktalarında sistematik saldırılar sonucunda, 27 Mayıs’tan bu yana ölenlerin sayısının 2 bin 339’a, yaralananların sayısının ise 17 bin 70’e çıktığı bildirildi.

ENKAZ ALTINDAKİ KAYIPLAR

Gazze Şeridi’nde hâlâ enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca İsrail’in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlaması nedeniyle Gazze, ciddi bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Son 24 saat içerisinde açlık nedeniyle 6 Filistinli hayatını kaybettiği, 7 Ekim’den bu yana açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 131’i çocuk olmak üzere toplam 367’ye yükseldiği vurgulandı.