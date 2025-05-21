“Gazze’de Sivil Halk Cehennem Yaşıyor.”

ERDOĞAN’IN MACARİSTAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi için Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gitti. Erdoğan, burada Varkert Bazar önünde Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından karşılandı. Orban, zirvenin açılış konuşmasında, “Sayın Erdoğan mutlaka hatırlayacaktır, burada Batı’da mesela Türk akımı nasıl ilerleyebilir bunu çok konuşmuştuk. Batılılar bunu engellemek için çok şey yaptı ama biz bunu inşa ettik” ifadelerini kullandı.

ENERJİ PROJELERİ VE BARİŞ VURGUSU

Orban, “Bu boru hattı olmasaydı belki Macaristan için enerji olmayacaktı” diyerek Erdoğan’a teşekkür etti. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinen Orban, “3 yıldır her zaman barıştan yana oldunuz, ahlaki olarak da doğru bir konu ve aynı zamanda kendi çıkarımızaydı. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve üstlendiği barış misyonunu çok takdir ettiğimizi söylemek istiyorum” şeklinde belirtti.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI GÜÇLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada teşkilatın başarılarına dikkat çekti. “Teşkilat olarak nice engelin üstesinden geldik. Bugün parmakla gösterilen bir seviyedeyiz” dedi. Ayrıca, Nevruz Bayramı’nın Türk dünyası için önemli bir miras olduğunu belirtti. “UNESCO 43. Genel Konferansı’nda 15 Aralık Günü’nün Dünya Türk Dili Günü olarak ilan edilmesinin çok anlamlı olacağını düşünüyoruz” dedi.

KIBRIS VE GAZZE MESAJLARI

Kıbrıs, Karabağ ve Gazze’deki trajedilere de değinen Erdoğan, sınırların ötesini düşünmenin gerekliliğine vurgu yaptı. “Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmanın artırması önemli. KKTC’nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafı eksik kalacaktır. KKTC’yi teşkilatımıza tam üye kabul edeceğimiz günleri görmeyi ümit ediyorum” ifadesini kullandı. Bunun yanı sıra, Gazze’de sivil halkın yaşadığı zor duruma dikkat çekerek, “İsrail’in sınır tanımayan yayılmacılığına karşı durulması, Filistin’in yanı sıra Lübnan ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.