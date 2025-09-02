Gazze’de Son 24 Saatte 13 Kişi Öldü

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE YARDIM GİRİŞLERİNE ENGEL

7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırıları, Gazze kentine yardım girişlerini de engelliyor. Gıda malzemelerine ulaşılamayan Filistinliler, açlık nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, açlıktan hayatını kaybedenlere dair son bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde 3’ü çocuk olmak üzere toplam 13 Filistinli açlık ve yetersiz beslenme yüzünden yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi’nde, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130’u çocuk olmak üzere 361’e ulaştı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos’taki açıklamasında Gazze’de kıtlık ilan etmişti. Bu tarihten itibaren, 12’si çocuk 70 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. IPC’nin son raporunda, “15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın ‘felaket seviyesi’ olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı” belirtildi. Raporda ayrıca, “22 ay süren sert çatışmalar sonucunda yarım milyondan fazla insan, açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya.” denildi.

İNSANİ FELAKETİN SEBEPLERİ

İsrail’in sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlık, susuzluk ve ilaç yokluğu gibi insanı felaket durumlarıyla boğuşuyor. Başta çocuklar olmak üzere, açlık nedeniyle ölümlerin arttığı bildiriliyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in açlığı ve susuzluğu bir silah olarak kullandığını savunuyor. Ayrıca, sivil altyapıyı tahrip eden İsrail ordusu, barınak arayan Filistinlileri sıkça hedef alıyor.