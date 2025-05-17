Gazze’de Soykırım Devam Ediyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI DÜZENLENİYOR

Gazze’de, İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu binlerce Filistinli yaşamını yitiriyor. Filistinliler, bu saldırılar altında hayatlarına devam etmeye çalışırken, İsrail’in ablukası altında sıkışmış durumdalar. Ayrıca, İsrail, kente yönelik yapılan yardım girişimlerine de engel koyuyor. Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, bu duruma ilişkin bir açıklama yaptı.

ABLUKA KIRILMALI

Açıklamada, “Arap Birliği Zirvesi’ne katılan Arap liderlere acilen tarihi ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri, Gazze Şeridi’ne uygulanan zalim ablukayı kırmak ve soykırımı, günlük olarak işlenen cinayetleri durdurmak için pratik ve cesur tavırlar almaları çağrısında bulunuyoruz” denildi. Ayrıca, sınır kapılarının koşulsuz olarak açılması ve Gazze’ye gıda, insani ve tıbbi yardım akışının sağlanması için baskı yapılması gerektiği vurgulandı.

SISTEMATIK AÇ BIRAKMA POLİTİKASI

Açıklamada, İsrail’in Filistinlilere karşı sistematik aç bırakma politikasını sürdürdüğü ve sınır kapılarını kapatarak yardım ve mal girişini engellediği ifade ediliyor. Gazze’deki açlık ve soykırımdan bazı ülkelerle ABD’nin doğrudan etkisinde olduğu kaydedildi. Filistinlilerin aç bırakılması ve sınır kapılarının kuşatılmasında İsrail’in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump da sorumlu tutuluyor.

TRUMP’IN YANLIŞ TUTUMU

Açıklamada, Trump’ın Gazze’ye ilişkin son duyurularının “zaman kaybı” olduğu ve “sahada hiçbir somut etki yaratmadığı” vurgulandı. Trump’ın açıklamalarının, “işgalin sonuçları bakımından İsrail’in politikasıyla örtüştüğü, bunun da açlık ve soykırımın devamı ve sivillerin yavaş yavaş ölmesinin normalleştirilmesi anlamına geldiği” ifade edildi. Trump, 13 Mayıs’ta yaptığı konuşmada, Gazze’deki Filistinlilerin “daha iyi bir geleceği” hak ettiklerini belirtti.

DEĞİŞİM SÖZÜ

Trump, Orta Doğu turunun son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’nden ayrılmadan önce 16 Mayıs’ta Amerikan Fox News kanalına, Gazze’deki gıda sıkıntısı konusunda “Bu konunun üzerinde çalışmaya başladım. Bu derin bir sorun ama çözeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.