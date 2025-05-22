“Gazze’de Soykırım Tanık Olduk.”

SLAVİYA CUMHURBAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Pirc Musar, Slovenya’nın barışçıl ve istikrarlı bir Avrupa komşuluğu için çabaladığını vurguladı. AB’nin Orta Doğu’daki krize yönelik daha etkili adımlar atması gerektiğini belirtti. “Gazze’de tanık olduğumuz şey soykırımdır ve biz buna sessiz kalıyoruz. Uluslararası ve insan hakları hukuku çerçevesinde saldırılara bir an evvel son verilmesi çağrısında bulunuyoruz.” Cumhurbaşkanı, Filistin’in tanınmasının bölgede kalıcı ve adil barışa ulaşmak için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Pirc Musar’ın açıklamaları, Avrupa Parlamentosu’nda önemli bir etki yarattı. Konuşmasının ardından ayakta alkışlanan Slovenya Cumhurbaşkanı, AB’nin bölgedeki çatışmalara karşı daha net bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.