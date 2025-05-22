Gündem

“Gazze’de Soykırım Tanık Olduk.”

gazze-de-soykirim-tanik-olduk

SLAVİYA CUMHURBAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Pirc Musar, Slovenya’nın barışçıl ve istikrarlı bir Avrupa komşuluğu için çabaladığını vurguladı. AB’nin Orta Doğu’daki krize yönelik daha etkili adımlar atması gerektiğini belirtti. “Gazze’de tanık olduğumuz şey soykırımdır ve biz buna sessiz kalıyoruz. Uluslararası ve insan hakları hukuku çerçevesinde saldırılara bir an evvel son verilmesi çağrısında bulunuyoruz.” Cumhurbaşkanı, Filistin’in tanınmasının bölgede kalıcı ve adil barışa ulaşmak için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Pirc Musar’ın açıklamaları, Avrupa Parlamentosu’nda önemli bir etki yarattı. Konuşmasının ardından ayakta alkışlanan Slovenya Cumhurbaşkanı, AB’nin bölgedeki çatışmalara karşı daha net bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Beşiktaş Lindelöf’ü Transfer Etmek İstiyor!

Beşiktaş, yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek için Manchester United'dan İsveçli stoper Victor Lindelöf ile anlaşmayı planlıyor. Kadro güçlendirme çalışmaları sürüyor.
Gündem

Fenerbahçe’de Ayrılıklar Başlıyor

Fenerbahçe, yeni sezon için kadro planlaması yaparken, Dusan Tadic'in sezon sonunda Ajax'a geri döneceği iddiaları gündeme geldi. Ayrılıklar netleşmeye başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.