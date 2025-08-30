Gazze’de Yardımlar Durdurulacak, Savaşlar Artacak

İSRAİL’DEN YARDIM OPERASYONLARINA KISITLAMA

İsrailli bir yetkili, Associated Press’e yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde Gazze kentine yönelik havadan yardım operasyonlarının durdurulacağını ve kuzeye giden yardım kamyonlarının sayısının azaltılacağını aktardı. Yetkili, bu kararın yüz binlerce sivilin güneye tahliyesi hazırlıkları kapsamında alındığını belirtti.

GAZZE KENTİ “SAVAŞ BÖLGESİ” OLARAK TANIMLANDI

İsrail ordusu, Gazze’yi Hamas’ın merkez üssü olarak tanımlayıp burada hala faal olan tünel ağlarını öne sürdü. Son haftalarda kent çevresindeki bombardımanların yoğunluğu artarken, savaşın 23. ayına girildiği Gazze’de can kaybının 63 bini aştığı bildiriliyor.

YARDIMLAR DURMA NOKTASINDA

Son günlerde neredeyse her gün gerçekleştirilen havadan yardımlar artık kesilmiş durumda. İsrail ordusu, yardımların durma nedeni ve nasıl devam edeceği hakkında soruları yanıtsız bıraktı. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, Filistinlileri güneye gitmeye çağırarak tahliyenin “kaçınılmaz” olduğunu vurguladı.

BÜYÜK ÇAPLI GÖÇ UYARISI

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric, Gazze’de geniş çaplı bir tahliyenin insani krizi daha da derinleştireceğini ifade etti. Spoljaric, “Böylesi bir göçün güvenli ve onurlu şekilde yapılması imkansız” dedi. Birleşmiş Milletler’in raporuna göre, geçen hafta yalnızca 23 bin kişi Gazze kentini terk etti. Ancak göç edenler, güneyde de altyapının çökmesi ve yeni gelenleri kaldıracak bir kapasitenin bulunmadığına dikkat çekiyor.