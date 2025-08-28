Gazze’de Yetersiz Gıda Sorunu Yaşanıyor

GAZZE’DE SON DURUM

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saatte İsrail’in düzenlediği saldırılarda 22’si yardım görevlisi olmak üzere en az 71 Filistinli hayatını kaybetti, 339 kişi de yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden soykırım savaşında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucunda 62 bin 966 Filistinli yaşamını yitirirken, 159 bin 266 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, ABD merkezli Gazze İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla hayata geçirilen yeni yardım dağıtım mekanizması çerçevesinde, 27 Mayıs’tan bu yana öldürülen yardım çalışanlarının sayısının 2 bin 180’e, yaralı sayısının ise 16 bin 46’ya ulaştığı aktarıldı.

GIDA YARDIMLARINDAKİ YETERSİZLİK

Dünya Gıda Programı (WFP) başkanı Cindy McCain, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Gazze’ye gıda girişlerinin arttığını fakat bu durumun yetersiz kaldığını dile getirdi. El Cezire’ye konuşan McCain, WFP’nin şu anda Gazze’ye günde yaklaşık 100 yardım kamyonu gönderebildiğini, ancak bu sayının ateşkes sırasında günlük giren 600 kamyona göre çok düşük olduğunu belirtti. Bu hafta Deyr el-Balah ve Han Yunus’u ziyaret eden McCain, çocuklar, hamile ve emziren kadınlara destek veren bir kliniği de inceledi ve Gazze’nin iç kesimlerindeki savunmasız nüfusa yardım ulaştırmada süregelen zorluklara dikkat çekti. McCain, “Gördüğümüz şey tam bir yıkımdı. Bölge adeta yerle bir olmuş durumda ve çok ciddi şekilde aç ve yetersiz beslenen insanlar gördük” diye konuştu.