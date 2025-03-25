Gazze’deki Can Kaybı 50 Bin 144’e Yükseldi

İSRAİL SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi’ni hedef alarak sivil halkı, kadın, yaşlı ve çocuk demeden vuruyor. Saldırıların artarak devam etmesi üzerine, Gazze’deki Sağlık Bakanlığı acı bir bilanço paylaştı.

SON 24 SAATTE YAŞANAN KAYIPLAR

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalarla ilgili son bilgiler verildi. Son 24 saat içerisinde hastanelere 62 ölü ve 296 yaralı getirildiği belirtildi.

Ateşkesin İhlali

İsrail ordusunun 19 Ocak tarihinde varılan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 792 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca bu süreçte 1663 Filistinli yaralandı.

TOPLAM CAN KAYBI VE DURUM

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının 50 bin 144’e, yaralı sayısının ise 113 bin 704’e yükseldiği bildirildi. Ayrıca, Gazze Şeridi’nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü bulunduğu ifade edildi.