Gazze’deki Can Kaybı 62 Bin 774

GÖZALTI VE SALDIRILARIN BOYUTU

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ni hedef alıyor. Gazze’ye yönelik insanlık dışı tutumunu sürdüren İsrail’in son saldırıları sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Son 24 saatte 58 ölü ve 308 yaralının hastanelere getirildiği” bilgisi verildi. 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana yapılan saldırılarda 10 bin 900 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 46 bin 218 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İNSANİ YARDIM Hedef ALINIYOR

Gazze’de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 28 Filistinli hayatını kaybederken, 184 kişi yaralandı. ABD-İsrail güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilere yönelik sistematik saldırılarda, “27 Mayıs’tan bu yana ölenlerin sayısı 2 bin 123’e, yaralananların sayısı 15 bin 615’e ulaştı.” şeklinde bilgiler paylaşılmakta.

TOPLAM CAN KAYBI ARTMAKTA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 62 bin 774’e, yaralıların sayısı 158 bin 259’a yükseldiği belirtilmekte. İsrail’in sınır kapılarını kapatarak yardım girişini kısıtlaması nedeniyle Gazze’de son 24 saatte 11 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti. 7 Ekim’den bu yana açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 300’e, bunların 117’si çocuk olmak üzere kaydedildi.