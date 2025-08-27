Gazze’deki Can Kaybı 62 Bin 895

GAZZE’DEKİ İNSANLIK DRAMI SÜRÜYOR

Gazze’de yaşanan insanlık dramı devam ediyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları durmaksızın sürerken, sivillerin hayatta kalma çabası her geçen gün daha da zorlaşıyor.

SON 24 SAATTE CAN KAYBI ARTTI

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 76 sivilin cansız bedeni ile 298 yaralının getirildiği belirtildi. Bakanlık, İsrail’in Gazze’deki ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana 11 bin 50 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 46 bin 886 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

TOPLAM CAN KAYBI VE YARALI SAYISI

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren meydana gelen kayıplar hakkında da bilgi verildi. Açıklamada toplam can kaybının 62 bin 895’e, yaralı sayısının ise 158 bin 927’ye ulaştığı ifade edildi.

YARDIM NOKTALARINA SALDIRILAR SÜRECEK

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılarına devam ettiğini açıkladı. Son 24 saat içinde yardım noktalarından hastanelere ulaşan cenaze sayısının 2 bin 158’e, yaralı sayısının ise 15 bin 843’e yükseldiği bildirildi. Ayrıca, “Yardım dağıtım bölgelerindeki sivillere ateş açılması sonucunda 18 cansız beden hastanelere ulaştı ve 106 kişi yaralandı.” denildi.

AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME KURBANLARI

Bakanlığın açıklamasında, son 24 saatte 2’si çocuk 10 sivilin açlık ve yetersiz beslenme dolayısıyla yaşamını yitirdiği vurgulandı. Elde edilen son rakamlarla birlikte, Gazze’deki gıda ve insani yardım malzemelerinin girişinin engellenmesi sonucunda açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybeden Filistinli sayısının 313’e ulaştığı, bunlardan 119’unun çocuk olduğu kaydedildi.