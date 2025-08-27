Gazze’deki Can Kaybı 62 Bin 895

GAZZE’DE İNSANLIK DRAMI SÜRDÜRÜYOR

Gazze’de devam eden insanlık dramı giderek derinleşiyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız sürerken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi her geçen gün daha da zorlaşıyor.

SON 24 SAATTE HAYATINI KAYBEDENLER

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’nde hastanelere 76 sivilin cenazesi ile 298 yaralının ulaştığı bildiriliyor. Ayrıca, İsrail’in 18 Mart’tan bu yana tek taraflı olarak ateşkesi bozması sonucu 11 bin 50 Filistinlinin öldüğü, 46 bin 886 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

TOPLAM CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail saldırılarının başlamasından bu yana, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren toplam can kaybının 62 bin 895’e ve yaralı sayısının 158 bin 927’ye ulaştığı belirtiliyor.

İNSANİ YARDIMLAR HEDEF ALINIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in insanlara yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini vurguluyor. Yapılan açıklamada, yardım noktalarındaki sivillere ateş açılması sonucu son 24 saat içerisinde 18 kişinin cenazesinin hastanelere ulaştığı ve 106 kişinin yaralandığı duyuruldu. “Yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısı 2 bin 158, yaralı sayısı ise 15 bin 843’e yükseldi.” denildi.

AÇLIKTAN KAYBEDİLEN CANLAR

Ayrıca, son 24 saatte 2’si çocuk olmak üzere 10 sivilin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Elde edilen veriler sonucunda, Gazze Şeridi’nde İsrail’in gıda ve insani yardım malzemelerinin girişini engellemesi sebebiyle açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı ölen Filistinlilerin sayısının 313’e ulaştığı, bunların 119’unun çocuk olduğu belirtildi.