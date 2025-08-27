Gazze’deki Can Kaybı 62 Bin 895

GAZZE’DE DEVAM EDEN İNSANLIK DRAMI

Gazze’deki insanlık dramı sürüyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi her geçen gün daha da zorlaşıyor.

SON 24 SAATTE CAN KAYBI VE YARALILAR

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, son 24 saatte Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 76 sivilin cenazesi ve 298 yaralının götürüldüğü bildirildi. Ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği tek taraflı ateşkes ihlalleri sonucunda, 18 Mart’tan bu yana toplamda 11 bin 50 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 46 bin 886 kişinin yaralandığı açıklandı.

TOPLAM CAN KAYBINDAKİ ARTIŞ

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yaşanan gelişmeler neticesinde, toplam can kaybı 62 bin 895’e, yaralı sayısı ise 158 bin 927’ye yükseldi.

HİÇBİR YARDIM NOKTASI GÜVENDE DEĞİL

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırıların devam ettiğini ve son 24 saat içerisinde bu bölgelerde gerçekleşen ateş açma olayları sonucunda 18 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 106 kişinin yaralandığını belirtti. Yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısının 2 bin 158’e ve yaralı sayısının 15 bin 843’e çıktığı vurgulandı.

AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE KAYIPLAR

Bakanlık, son 24 saat içinde 2’si çocuk 10 sivilin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı. Son verilere göre, Gazze Şeridi’nde İsrail’in gıda ve insani yardım malzemelerinin girişini engellemesi sonucunda açlık ve yetersiz beslenme sorunları nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı, 119’u çocuk olmak üzere toplamda 313’e ulaştı.