Gazze’deki Can Kaybı 64 Bin 231

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız sürerken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi her geçen gün daha da zorlaşıyor. Şiddetli bombardımanın olduğu Gazze’de can kaybı ve yaralı sayısı yükselmeye devam ediyor.

SON 24 SAATTE AĞIR BİLANÇO

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, son 24 saat içinde hastanelere 84 sivilin cansız bedeni ulaşırken, 338 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Ayrıca, 18 Mart’tan bu yana İsrail’in tek taraflı ateşkesi bozmasından bu yana 11 bin 699 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 49 bin 542 kişinin yaralandığı belirtildi.

7 EKİM’DEN BU YANA KAYIPLAR HIZLA ARTIYOR

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, toplam can kaybının 64 bin 231’e, yaralı sayısının ise 161 bin 583’e ulaştığı aktarıldı. Bu durumda, Gazze’deki durumun ne denli kritik olduğu gözler önüne seriliyor.

YARDIM DAĞITIM NOKTALARI İKİNCİ KEZ HEDEF OLDU

Bakanlık açıklamasında, “Son 24 saat içinde yardım dağıtımı sırasında gerçekleştirilen saldırılar sonucunda hastanelere 17 ölü ve 174 yaralı getirildi. Böylelikle yardım noktalarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 356’ya, yaralananların sayısı ise 17 bin 244’e ulaştı” denildi. Bu veriler, sokaklarda ve yardım kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç duyan sivillerin karşı karşıya kaldığı tehditin boyutunu gösteriyor.