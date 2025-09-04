Gazze’deki Can Kaybı 64 Bin 231

İSRAİL’İN SALDIRILARI GAZZE’DE DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki bombardımanları durmaksızın sürüyor. Sivillerin hayatta kalma mücadelesi her geçen gün daha da zorlaşıyor ve bölgede kayıplar artmaya devam ediyor. Yoğun saldırıların yaşandığı Gazze Şeridi’nde güncel bilanço ise oldukça ağır.

SON 24 SAATTE CAN KAYBI

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’nde hastanelere 84 sivilin cansız bedeni ile 338 yaralının getirildiği bildiriliyor. Bakanlık, İsrail’in Gazze’deki ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart’tan bu yana, 11 bin 699 Filistinli’nin yaşamını yitirdiğini ve 49 bin 542 kişinin de yaralandığını belirtiyor.

7 EKİM’DEN BERİ BİLANÇO AĞIRLAŞTI

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, toplam can kaybının 64 bin 231’e, yaralı sayısının ise 161 bin 583’e ulaştığı aktarılıyor. Bu durum, bölgedeki insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

SALDIRILAR YARDIM NOKTALARINI DA HEDEF ALIYOR

Bakanlık, ayrıca son 24 saat içerisinde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında gerçekleştirilen saldırılar sonucunda hastanelere 17 ölü ve 174 yaralı getirildiğini açıkladı. Yardım noktalarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 2 bin 356, yaralananların sayısının ise 17 bin 244’e ulaştığı ifade ediliyor. Bu saldırılar, insani yardımların ulaşımını daha da zorlaştırıyor.